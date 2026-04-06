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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航空集團(IAG-US)EPS預估上修至2.43元，預估目標價為26.47元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際航空集團(IAG-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.33元上修至2.43元，其中最高估值3.64元，最低估值1.69元，預估目標價為26.47元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.64(3.64)4.393.322.21
最低值1.69(1.69)1.81.571.21
平均值2.51(2.47)2.562.171.71
中位數2.43(2.33)2.321.951.72

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值50.17億54.53億36.46億31.26億
最低值36.57億33.27億29.77億24.90億
平均值41.59億42.59億32.90億28.08億
中位數40.12億40.62億32.47億28.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.53-0.150.191.521.16
營業收入11.55億9.60億9.88億16.66億28.53億

詳細資訊請看美股內頁：
國際航空集團(IAG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIAG

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