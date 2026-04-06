鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航空集團(IAG-US)EPS預估上修至2.43元，預估目標價為26.47元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際航空集團(IAG-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.33元上修至2.43元，其中最高估值3.64元，最低估值1.69元，預估目標價為26.47元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.64(3.64)
|4.39
|3.32
|2.21
|最低值
|1.69(1.69)
|1.8
|1.57
|1.21
|平均值
|2.51(2.47)
|2.56
|2.17
|1.71
|中位數
|2.43(2.33)
|2.32
|1.95
|1.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|50.17億
|54.53億
|36.46億
|31.26億
|最低值
|36.57億
|33.27億
|29.77億
|24.90億
|平均值
|41.59億
|42.59億
|32.90億
|28.08億
|中位數
|40.12億
|40.62億
|32.47億
|28.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.53
|-0.15
|0.19
|1.52
|1.16
|營業收入
|11.55億
|9.60億
|9.88億
|16.66億
|28.53億
詳細資訊請看美股內頁：
國際航空集團(IAG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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