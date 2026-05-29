鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至0.15元，預估目標價為19.18元
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根據FactSet最新調查，共37位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.16元下修至0.15元，其中最高估值1.39元，最低估值-1.03元，預估目標價為19.18元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.39(1.39)
|1.79
|2.12
|最低值
|-1.03(-1.03)
|-0.18
|0.08
|平均值
|0.17(0.18)
|0.76
|0.99
|中位數
|0.15(0.16)
|0.75
|1.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|214.18億
|299.51億
|359.35億
|最低值
|156.72億
|154.29億
|149.62億
|平均值
|190.63億
|227.49億
|251.56億
|中位數
|194.73億
|228.58億
|254.71億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.05
|-0.31
|1.68
|1.12
|0.16
|營業收入
|41.88億
|67.25億
|174.81億
|200.73億
|156.24億
詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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