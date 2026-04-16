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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至0.2元，預估目標價為19.44元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共34位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.21元下修至0.2元，其中最高估值2.65元，最低估值-1元，預估目標價為19.44元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.65(2.65)3.442.12
最低值-1(-1)0.140.16
平均值0.24(0.25)0.871.1
中位數0.2(0.21)0.771.03

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值372.30億446.76億359.35億
最低值156.72億154.29億149.62億
平均值195.98億236.80億252.92億
中位數193.95億232.96億255.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.05-0.311.681.120.16
營業收入41.88億67.25億174.81億200.73億156.24億

詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLI

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