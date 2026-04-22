鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至0.19元，預估目標價為19.42元
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根據FactSet最新調查，共37位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.2元下修至0.19元，其中最高估值2.65元，最低估值-1元，預估目標價為19.42元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.65(2.65)
|3.44
|2.12
|最低值
|-1(-1)
|0.14
|0.16
|平均值
|0.23(0.24)
|0.83
|1.03
|中位數
|0.19(0.2)
|0.71
|1
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|372.30億
|446.76億
|359.35億
|最低值
|156.72億
|154.29億
|149.62億
|平均值
|196.16億
|236.05億
|252.64億
|中位數
|194.64億
|232.90億
|255.01億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.05
|-0.31
|1.68
|1.12
|0.16
|營業收入
|41.88億
|67.25億
|174.81億
|200.73億
|156.24億
詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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