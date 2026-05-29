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鉅亨速報 - Factset 最新調查：霍梅爾食品(HRL-US)EPS預估上修至1.48元，預估目標價為25.50元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對霍梅爾食品(HRL-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.46元上修至1.48元，其中最高估值1.5元，最低估值1.42元，預估目標價為25.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.5(1.5)1.611.67
最低值1.42(1.42)1.531.64
平均值1.47(1.46)1.561.66
中位數1.48(1.46)1.561.66

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值124.04億126.38億128.98億
最低值122.01億122.93億126.76億
平均值123.02億124.84億127.92億
中位數122.94億125.26億128.03億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.661.821.451.470.87
營業收入113.86億124.59億121.10億119.21億121.06億

詳細資訊請看美股內頁：
霍梅爾食品(HRL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHRL

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