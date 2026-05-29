鉅亨速報 - Factset 最新調查：霍梅爾食品(HRL-US)EPS預估上修至1.48元，預估目標價為25.50元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對霍梅爾食品(HRL-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.46元上修至1.48元，其中最高估值1.5元，最低估值1.42元，預估目標價為25.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.5(1.5)
|1.61
|1.67
|最低值
|1.42(1.42)
|1.53
|1.64
|平均值
|1.47(1.46)
|1.56
|1.66
|中位數
|1.48(1.46)
|1.56
|1.66
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|124.04億
|126.38億
|128.98億
|最低值
|122.01億
|122.93億
|126.76億
|平均值
|123.02億
|124.84億
|127.92億
|中位數
|122.94億
|125.26億
|128.03億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.66
|1.82
|1.45
|1.47
|0.87
|營業收入
|113.86億
|124.59億
|121.10億
|119.21億
|121.06億
詳細資訊請看美股內頁：
霍梅爾食品(HRL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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