鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-21 11:16

健鼎 (3044-TW) 在 2026 年以來營收及獲利有淡季不淡的積極表現，健鼎最新財報獲利及資訊顯示，2026 年 首季營收以 209.64 億元創新高，單季財報稅後純益 29.46 億元改寫歷年同期新高，季增 19.22%，年增 25.06%，每股純益 5.61 元。同時，健鼎規劃今年的資本出估突破 100 億元，將改寫歷年新高水準。

在市場 AI 伺服器的 PCB 需求上揚之下，包括欣興 (3037-TW)、華通 (2313-TW) 及臻鼎 - KY(4958-TW)、金像電 (2368-TW) 都在增加資本支出，充分掌握訂單，而健鼎第一季資本支出已達 42.7 億元。

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健鼎 2026 年大舉增加在湖北仙桃及越南新廠的投資，估全年資本支規劃的資本出估突破 100 億元，超越歷年最高的 80 億元水準，改寫新高水準。

健鼎科技 2026 年首季財報，營收 209.64 億元，毛利率 26.51%，季增 1.04 個百分點，年增 1.54 個百分點，首季稅後純益 29.46 億元改寫歷年同期新高，季增 19.22%，年增 25.06%，每股純益 5.61 元。

展望 2Q26 年，健鼎科技各應用產品中伺服器及記憶體相關產品需求強勁，訂單能見度已拉長至下半年，PCB 大廠多數朝 GPU、ASIC 高階 AI 伺服器供應，一般伺服器訂單已明顯外溢至健鼎科技，加上記憶體模組用板報價已逐步反應金價，兩者者訂單成長力道明顯優於原市場預期。