鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-27 16:47

旅行社業者旅天下 (6961-TW) 今 (27) 日召開股東常會，董事長李嘉寅表示，今年積極加大力道布局長程線，商品已形成三層結構，包括以高 CP 值的低成本航空覆蓋短中程預算旅客、以國籍航空直飛舒適艙等作為長程旅客首選，以及搭配外籍航空的多元轉機方案，旅天下正從「高 CP 值包機品牌」蛻變成「全旅型綜合旅遊品牌」。

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同時，旅天下以高 CP 值的低成本航空覆蓋短中程預算旅客，另提供如國泰、阿聯酋、東方航空等外籍航空的轉機方案，完整滿足不同預算、不同需求的消費族群。

面對快速變動的市場，李嘉寅表示，旅天下長年熟稔包機包銷操作，今年持續深化同業整合，採取風險共擔、利潤共享的夥伴模式，共同創造更強韌的產業生態。

旅天下於今日股東常會中通過 2025 年財報，確認配發現金股利 5 元 (含資本公積配發 1.5 元)，依今日收盤均價計算，現金殖利率超過 8%，除息基準日訂為 6 月 19 日，現金股利發放日為 7 月 13 日。

旅天下也順利進行董事會改選，選出 4 席董事和 3 席獨立董事。董事當選名單包括李嘉寅、魏寶生和 2 席旅天下投資控股法人代表陳劍雄、鍾丹丹，而 3 席獨立董事當選名單則為吳惠瑜、吳裕群和鄭兆剛；隨後旅天下新任董事會推選李嘉寅續任董事長。