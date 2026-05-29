鉅亨網新聞中心 2026-05-29 09:34

香港聯合交易所（聯交所）週四 (28 日）迎來成立 40 週年的重要里程碑。為慶祝這一歷史性時刻，香港交易所（港交所）特別於香港金融大會堂舉行了一場別開生面的「敲鑼」儀式，邀請到 1986 年聯交所成立後的首家上市公司——國泰航空再度登台敲鑼。

這歷史性的一幕，不僅帶領市場重溫 40 年前聯交所開啟新紀元的輝煌起點，更彰顯了香港資本市場「連繫全球、引航未來」的獨特角色。

‌



回顧過去四十載，聯交所與香港共同經歷了翻天覆地的蛻變。1986 年 4 月，香港證券交易所、遠東交易所、金銀證券交易所及九龍證券交易所正式宣告「四會合併」，結束了群雄並立的局面，新聯交所隨之正式運作。

當時為設立交易大堂而建的交易廣場，自此成為香港資本市場的核心樞紐。四十年間，這裡見證了金融基礎設施的現代化、產品的不斷創新，以及與全球市場的互聯互通。

昔日《大時代》劇中「紅馬甲」穿梭忙碌、人工喊價的交易大堂，已在 2018 年改建為現代化的香港金融大會堂。

如今，這裡不再依賴傳統紙質交易，而是轉型為最具活力、每週都有優質企業登陸的現代化資本對接平台，單日最高更曾創下 8 家企業同步掛牌上市的盛況。

這場四十年的征程，交出了一份極具說服力的亮眼成績單。聯交所多項關鍵指標均實現了百倍乃至數百倍的跨越式增長：上市公司數量從 1986 年成立之初的 253 家，一路蓬勃發展至如今的超過 2700 家；整體市值規模更從當年的 4,192 億港元，巨幅攀升至約 48 萬億港元，增幅高達百倍以上，日均成交額等指標同樣實現了歷史性的飛躍。

從 1980 年代的聯交所創立，到 1990 年代引入 H 股開啟內地企業赴港上市熱潮，再到近年來互聯互通機制的日趨成熟，香港已成功實現了其在 1996 年時所確立的遠景，蛻變為具備全球強大影響力的國際金融中心。

國泰集團主席白德利在活動中表達了與港交所並肩同行的自豪之情。他表示，作為聯交所歷史上的首家上市公司，國泰航空一直致力於推動香港建設為領先的國際金融中心。

近期國泰不僅首次發行了港元公開債券，進一步體現對本地金融市場的堅定承諾，同時也已展開遠超 1,000 億港元的投資計劃，展現對香港作為全球航空樞紐的充足信心。

面對未來，港交所主席唐家成強調，雖然過去 40 年香港市場歷經了金融危機等種種風波，但為經濟服務的使命感與初衷從未改變。