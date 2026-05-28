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盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報12829.99點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間28日11:07，費城半導體上漲127.8點（或1.01%），暫報12829.99點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+7.52%
  • 近 1 月：+22.04%
  • 近 3 月：+56.85%
  • 近 6 月：+84.1%
  • 今年以來：+79.33%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲8.41%；高通(QCOM-US)上漲4.28%；超微半導體(AMD-US)上漲4.1%；美光科技(MU-US)上漲1.48%；連貫(COHR-US)上漲1.4%。

部分成分股表現相對疲軟，萊迪思半導體(LSCC-US)下跌2.49%；英特格(ENTG-US)下跌2.46%；安森美半導體(ON-US)下跌1.9%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌1.82%；和康電訊(MTSI-US)下跌1.69%。


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費城半導體12877.941.38%
安謀控股公司328.17+8.41%
高通244.7+4.84%
超微半導體521.94+5.33%
美光科技942.9997+1.57%
連貫385.5+1.40%
萊迪思半導體144.22-2.49%
英特格138.895-0.79%
安森美半導體124.55-0.27%
Onto Innovation Inc.263.4-1.31%
和康電訊393.9-1.69%

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