盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.23%，報252.92美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間28日21:47股價下跌13.97美元，報252.92美元，跌幅5.23%，成交量80,389（股），盤中最高價266.23美元、最低價252.92美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.43%
- 近 1 月：-10.52%
- 近 3 月：+23.62%
- 近 6 月：+90%
- 今年以來：+69.07%
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