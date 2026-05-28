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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.23%，報252.92美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間28日21:47股價下跌13.97美元，報252.92美元，跌幅5.23%，成交量80,389（股），盤中最高價266.23美元、最低價252.92美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.43%
  • 近 1 月：-10.52%
  • 近 3 月：+23.62%
  • 近 6 月：+90%
  • 今年以來：+69.07%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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道瓊指數50484.02-0.32%
NASDAQ26643.09-0.12%
費城半導體12551.25-1.19%
Onto Innovation Inc.256.19-4.01%

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