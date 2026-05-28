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盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.01%，報596.28美元

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Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間28日22:41股價上漲28.45美元，報596.28美元，漲幅5.01%，成交量1,496,985（股），盤中最高價597.78美元、最低價560.49美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+17.74%
  • 近 1 月：+23.36%
  • 近 3 月：+30.6%
  • 近 6 月：-3.16%
  • 今年以來：-15.73%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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Applovin Corp - Class A596.6+5.07%

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