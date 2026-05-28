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盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報12955.81點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日12:50，費城半導體上漲253.62點（或2%），暫報12955.81點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+7.52%
  • 近 1 月：+22.04%
  • 近 3 月：+56.85%
  • 近 6 月：+84.1%
  • 今年以來：+79.33%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲13.27%；超微半導體(AMD-US)上漲6.22%；高通(QCOM-US)上漲5.84%；科沃(QRVO-US)上漲2.48%；應用材料(AMAT-US)上漲1.72%。

部分成分股表現相對疲軟，Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌1.81%；芯源系統(MPWR-US)下跌1.46%；台積電ADR(TSM-US)下跌1.06%；亞德諾(ADI-US)下跌0.82%；和康電訊(MTSI-US)下跌0.45%。


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費城半導體12958.782.02%
安謀控股公司348.06+15.0%
超微半導體521.9601+5.33%
高通247.54+6.06%
科沃106.49+2.48%
應用材料455.98+1.72%
Onto Innovation Inc.261.87-1.88%
芯源系統1649.675+1.82%
台積電ADR418.235-1.06%
亞德諾413.4506-0.82%
和康電訊397.04-0.90%

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