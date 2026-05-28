盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報12955.81點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日12:50，費城半導體上漲253.62點（或2%），暫報12955.81點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.52%
- 近 1 月：+22.04%
- 近 3 月：+56.85%
- 近 6 月：+84.1%
- 今年以來：+79.33%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲13.27%；超微半導體(AMD-US)上漲6.22%；高通(QCOM-US)上漲5.84%；科沃(QRVO-US)上漲2.48%；應用材料(AMAT-US)上漲1.72%。
部分成分股表現相對疲軟，Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌1.81%；芯源系統(MPWR-US)下跌1.46%；台積電ADR(TSM-US)下跌1.06%；亞德諾(ADI-US)下跌0.82%；和康電訊(MTSI-US)下跌0.45%。
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