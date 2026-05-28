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鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠普(HPQ-US)EPS預估上修至2.97元，預估目標價為20.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對惠普(HPQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.89元上修至2.97元，其中最高估值3.04元，最低估值2.8元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.04(2.97)3.343.843.74
最低值2.8(2.6)2.652.923.74
平均值2.95(2.87)2.973.293.74
中位數2.97(2.89)33.23.74

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值583.92億593.50億593.10億607.47億
最低值530.34億538.50億555.81億607.47億
平均值569.41億573.01億576.56億607.47億
中位數575.20億573.59億577.30億607.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.332.983.262.812.65
營業收入637.01億620.33億534.75億531.51億553.27億

詳細資訊請看美股內頁：
惠普(HPQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHPQ

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