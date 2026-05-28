鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠普(HPQ-US)EPS預估上修至2.97元，預估目標價為20.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對惠普(HPQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.89元上修至2.97元，其中最高估值3.04元，最低估值2.8元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.04(2.97)
|3.34
|3.84
|3.74
|最低值
|2.8(2.6)
|2.65
|2.92
|3.74
|平均值
|2.95(2.87)
|2.97
|3.29
|3.74
|中位數
|2.97(2.89)
|3
|3.2
|3.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|583.92億
|593.50億
|593.10億
|607.47億
|最低值
|530.34億
|538.50億
|555.81億
|607.47億
|平均值
|569.41億
|573.01億
|576.56億
|607.47億
|中位數
|575.20億
|573.59億
|577.30億
|607.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.33
|2.98
|3.26
|2.81
|2.65
|營業收入
|637.01億
|620.33億
|534.75億
|531.51億
|553.27億
詳細資訊請看美股內頁：
惠普(HPQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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