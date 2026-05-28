鉅亨速報 - Factset 最新調查：新思科技(SNPS-US)EPS預估上修至14.76元，預估目標價為580.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對新思科技(SNPS-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.42元上修至14.76元，其中最高估值14.94元，最低估值14.38元，預估目標價為580.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|14.94(14.94)
|18.6
|22.8
|23.18
|最低值
|14.38(14.38)
|16.01
|17.64
|23.18
|平均值
|14.62(14.45)
|17.19
|20.46
|23.18
|中位數
|14.76(14.42)
|17.3
|20.31
|23.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|97.16億
|109.61億
|127.42億
|133.49億
|最低值
|96.10億
|103.75億
|114.52億
|129.42億
|平均值
|96.52億
|107.06億
|119.51億
|131.46億
|中位數
|96.64億
|107.00億
|119.00億
|131.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.81
|6.29
|7.92
|14.51
|8.04
|營業收入
|42.00億
|50.71億
|58.53億
|61.24億
|70.51億
詳細資訊請看美股內頁：
新思科技(SNPS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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