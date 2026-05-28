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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新思科技(SNPS-US)EPS預估上修至14.76元，預估目標價為580.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對新思科技(SNPS-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.42元上修至14.76元，其中最高估值14.94元，最低估值14.38元，預估目標價為580.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值14.94(14.94)18.622.823.18
最低值14.38(14.38)16.0117.6423.18
平均值14.62(14.45)17.1920.4623.18
中位數14.76(14.42)17.320.3123.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值97.16億109.61億127.42億133.49億
最低值96.10億103.75億114.52億129.42億
平均值96.52億107.06億119.51億131.46億
中位數96.64億107.00億119.00億131.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.816.297.9214.518.04
營業收入42.00億50.71億58.53億61.24億70.51億

詳細資訊請看美股內頁：
新思科技(SNPS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSNPS

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