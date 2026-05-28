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鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至344.78元，預估目標價為6500元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2026年EPS預估：中位數由340.85元上修至344.78元，其中最高估值385.48元，最低估值312.88元，預估目標價為6500元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值385.48(385.48)552.96648.01
最低值312.88(312.88)398.71467.55
平均值344.75(344.29)453.48536.92
中位數344.78(340.85)439.68503.6

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值1,478,159,0002,381,861,0003,026,669,000
最低值1,145,610,5401,575,889,8901,823,621,740
平均值1,290,613,6001,945,096,8102,343,004,500
中位數1,301,657,6801,930,507,3302,278,699,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS51,118,16322,776,16812,043,65514,174,709
營業收入
(單位：新台幣千元)		950,663,310360,541,104241,900,989292,876,040

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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