鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至344.78元，預估目標價為6500元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2026年EPS預估：中位數由340.85元上修至344.78元，其中最高估值385.48元，最低估值312.88元，預估目標價為6500元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|385.48(385.48)
|552.96
|648.01
|最低值
|312.88(312.88)
|398.71
|467.55
|平均值
|344.75(344.29)
|453.48
|536.92
|中位數
|344.78(340.85)
|439.68
|503.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,478,159,000
|2,381,861,000
|3,026,669,000
|最低值
|1,145,610,540
|1,575,889,890
|1,823,621,740
|平均值
|1,290,613,600
|1,945,096,810
|2,343,004,500
|中位數
|1,301,657,680
|1,930,507,330
|2,278,699,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|51,118,163
|22,776,168
|12,043,655
|14,174,709
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|950,663,310
|360,541,104
|241,900,989
|292,876,040
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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