鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-21 13:01

本月甫通車的淡江大橋不僅縮短車程 25 分鐘，建築本身吸睛也吸人氣，讓國人目光聚焦重大建設。國發會今（21）日召開第 141 次委員會議，強調區域均衡發展，宣示攜手各部會加速推動 152 項重大建設，預計今年底累計達標 42 項，整體完成率可望達到 28%。

不只淡江大橋吸睛！葉俊顯訂KPI衝人氣：152項重大建設年底完成率達28%。（圖:國發會提供）

國發會主委葉俊顯強調，重大建設的加速推動，不僅創造在地優質就業機會、縮小城鄉與薪資差距，更有利於五大信賴產業在台灣各地深化與深耕，助益台灣站穩全球供應鏈的關鍵角色。全案將依決議陳報行政院核定，以落實增就業、提薪資、繁地方三大施政目標。

‌



為了落實賴總統均衡台灣的治國理念，國發會積極推動各項攸關產業與民生的重大建設。在目前規劃的 152 項重大建設中，至今累計已完成 23 項，預計 115 年底累計達標 42 項，整體完成率可達 28%，未來將持續穩健推動，全面帶動地方經濟繁榮。

國發會指出，今年 5 月 12 日順利通車的淡江大橋，正是首都圈黃金廊帶交通路網的關鍵拼圖，已有效縮短淡水與八里之間的車程達 25 分鐘，並成功分擔關渡大橋約 30% 的車流量。除了交通建設大有斬獲，各地區的重大實績也陸續展現。

在桃竹苗地區方面，桃園國際機場第三航廈北登機廊廳已於 114 年底啟用，新增 8 個大型登機門，每年可增加 580 萬人次的服務容量。中彰投雲地區的國家高齡醫學暨健康福祉研究中心，也已於 115 年 5 月 1 日落成啟用，實質造福雲林地區高齡長者的健康。

此外，外島與中南部、東部地區同樣取得顯著進展。金馬澎地區的金門水頭港大型旅客服務中心，已於今年 2 月起試營運，未來小三通年服務量將可達到 350 萬人次。嘉南高屏地區則迎來高雄海洋科技產業創新專區深水池啟用；花東地區的花蓮瑞穗及台東延平鑽井試驗等，皆已取得重要突破。

展望未來，國發會表示，今年內更將迎來大安大甲溪聯通管、國道 1 號台南路段增設北外環交流道等重要工程完工。未來數年內，包含竹科 X 基地軟體大樓二期、台中榮總第三醫療大樓、馬祖東莒海淡廠、國家漫畫博物館主場館、蘇花安及台南捷運藍線一期等項目也將持續積極推動，進一步完善各地區的交通、水資源、產業、醫療及居住建設。