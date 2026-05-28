鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-28 09:47

韓國外交部第一次官（副部級）朴潤柱 27 日（周三）召開記者會，公布韓國貨船「NAMU 號」在荷姆茲海峽遇襲事件調查結果。

據《韓聯社》報導，朴潤柱在記者會並未點名襲擊方為伊朗，但指出多個證據指向的責任方為伊朗。他表示，韓國政府已決定召見伊朗駐韓大使說明調查結果，並要求伊方採取負責任措施，就此次事件向韓方道歉。

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他提到經分析研判，用於襲擊韓船的飛行器很可能是伊朗研製的「努爾」（Noor）系列反艦飛彈。韓國政府對在船體內發現的飛行器發動機、彈頭、炸藥、殘骸等進行分析，得出上述結論。

調查結果顯示，「NAMU 號」遭兩個飛行器襲擊，其中一個飛行器彈頭未被引爆，另一個飛行器彈頭正常爆炸。未被引爆的彈頭被發現裝有高能炸藥。

調查發現，彈頭形狀與伊朗「努爾」系列反艦飛彈或改良版「卡德爾」（Qadr）相似，零件上刻有伊朗製造商的標記。發動機與伊朗產渦輪噴氣發動機相似。

韓國國防科學研究所對發動機進行分析的結果顯示，發動機帶有與伊朗產「黎明 4」（Toloue 4）發動機相似的特點。武器殘骸中有淡藍色碎片，正與「努爾」系列飛彈塗裝顏色相同。

此次調查未能查明攻擊源。據韓國國防部推測，鑑於事發當時「NAMU 號」位於距離伊朗陸地 90 至 100 公里外的海域，武器可能飛行了 6 到 7 分鐘。

韓國政府初步認為，襲擊方在通過襲擊給對方造成損失的明確目標下發動攻擊。該判斷的依據是，飛行器在末端高空區並未機動變軌而按照目標高度飛行，且襲擊方接連發射兩個飛行器。

當天晚些時候，朴潤柱召見伊朗駐韓大使賽義德 · 科澤奇。雙方會面持續約 40 分鐘，韓方就韓國船隻在荷姆茲海峽遇襲事件提出抗議。

韓方召見結束之後，科澤奇對媒體否認伊方與「NAMU 號」在荷姆茲海峽遇襲事件有關，稱「絕對沒有介入」。