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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估上修至-0.34元，預估目標價為80.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Iris Energy Ltd(IREN-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.36元上修至-0.34元，其中最高估值-0.14元，最低估值-1.32元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.14(-0.14)4.715.320.54
最低值-1.32(-1.32)-1.83-0.210.54
平均值-0.49(-0.51)0.62.590.54
中位數-0.34(-0.36)0.472.070.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.60億38.25億101.91億114.16億
最低值7.01億19.11億35.62億46.12億
平均值7.59億29.08億52.71億80.14億
中位數7.55億30.73億44.93億80.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.09-7.44-2.11-0.190.27
營業收入778萬4,282萬5,080萬1.23億3.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Iris Energy Ltd(IREN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIREN

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