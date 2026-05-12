鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估上修至-0.33元，預估目標價為80.00元

「瑤池金母」同門師弟！00403A掛牌首日爆420萬張天量 注意溢價逾5%

三星、海力士股價為何巨震？韓官員拋「AI紅利」全民共享 韓股一度急殺5%

〈台股盤後〉創新高42253點後尾盤摜壓收漲108點 到手的4萬2又飛了