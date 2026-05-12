鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估上修至-0.33元，預估目標價為80.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Iris Energy Ltd(IREN-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.36元上修至-0.33元，其中最高估值-0.14元，最低估值-1.32元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.14(-0.14)
|4.75
|6.78
|0.54
|最低值
|-1.32(-1.32)
|-1.83
|-0.21
|0.54
|平均值
|-0.48(-0.5)
|0.8
|2.84
|0.54
|中位數
|-0.33(-0.36)
|0.62
|2.07
|0.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.87億
|38.25億
|101.91億
|114.16億
|最低值
|7.01億
|19.11億
|35.62億
|46.12億
|平均值
|7.92億
|29.36億
|52.99億
|80.14億
|中位數
|7.68億
|30.82億
|44.93億
|80.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.09
|-7.44
|-2.11
|-0.19
|0.27
|營業收入
|778萬
|4,282萬
|5,080萬
|1.23億
|3.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Iris Energy Ltd(IREN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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