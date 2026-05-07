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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估下修至0.49元，預估目標價為77.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Iris Energy Ltd(IREN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.51元下修至0.49元，其中最高估值0.87元，最低估值-0.14元，預估目標價為77.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.87(0.87)4.756.780.54
最低值-0.14(-0.14)-1.89-0.210.54
平均值0.4(0.41)0.52.080.54
中位數0.49(0.51)0.40.870.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.98億36.33億64.22億114.16億
最低值7.01億8.03億33.16億46.12億
平均值9.42億28.10億45.02億80.14億
中位數9.49億31.27億39.16億80.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.09-7.44-2.11-0.190.27
營業收入778萬4,282萬5,080萬1.23億3.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Iris Energy Ltd(IREN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSIREN

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