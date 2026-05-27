盤中速報 - 費城半導體大跌1.08%，報12737.66點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間27日09:41，費城半導體下跌139.25點（或1.08%），暫報12737.66點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.9%
- 近 1 月：+22.48%
- 近 3 月：+57.09%
- 近 6 月：+86.64%
- 今年以來：+81.8%
焦點個股
費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領跌。格羅方德(GFS-US)下跌9.69%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.32%；安可(AMKR-US)下跌2.16%；高通(QCOM-US)下跌2.05%；英特爾(INTC-US)下跌1.81%。
部分成分股表現相對穩健，台積電ADR(TSM-US)上漲3.17%；美光科技(MU-US)上漲2.71%；英特格(ENTG-US)上漲2.03%；芯源系統(MPWR-US)上漲1.85%；科磊(KLAC-US)上漲1.57%。
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