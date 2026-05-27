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盤中速報 - 費城半導體大跌1.08%，報12737.66點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日09:41，費城半導體下跌139.25點（或1.08%），暫報12737.66點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+13.9%
  • 近 1 月：+22.48%
  • 近 3 月：+57.09%
  • 近 6 月：+86.64%
  • 今年以來：+81.8%

焦點個股


費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領跌。格羅方德(GFS-US)下跌9.69%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.32%；安可(AMKR-US)下跌2.16%；高通(QCOM-US)下跌2.05%；英特爾(INTC-US)下跌1.81%。

部分成分股表現相對穩健，台積電ADR(TSM-US)上漲3.17%；美光科技(MU-US)上漲2.71%；英特格(ENTG-US)上漲2.03%；芯源系統(MPWR-US)上漲1.85%；科磊(KLAC-US)上漲1.57%。


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費城半導體12611.87-2.06%
格羅方德81.67-9.22%
Onto Innovation Inc.267.045-2.60%
安可72.63-1.13%
高通226.895-8.81%
英特爾121.285-1.81%
台積電ADR425.37+3.17%
美光科技911.692+1.77%
英特格145+2.03%
芯源系統1693.735+1.85%
科磊2043.01+1.57%

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