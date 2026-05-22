〈新代法說〉攜手華沿、聯達 3年導入萬台CNC上下料機器人

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-22 20:50

控制器大廠新代科技 (7750-TW) 今 (22) 日舉行第一季法說會，揭露未來三年的核心策略布局，面對全球製造業因缺工引發的自動化轉型需求，新代科技攜手子公司聯達智能及策略夥伴華沿機器人展開深度研發整合，共同設定在未來三年內，達成「10000 台 CNC 上下料機器人應用導入」的戰略目標，全面推動製造業邁向高效率、少人化的智慧工廠時代。

新代科技總管理處總監黃芳芷。(圖/新代科技)

新代科技表示，現今終端加工廠在意的不再只是單一控制器，而是「生產無憂」的整體解決方案。透過新代與華沿的技術整合，未來機械手臂將在工具機端實現標準化配置，達成設備「出機即用」境界，大幅降低中小企業導入自動化的門檻。

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聯達智能也針對不同客戶樣態，推出包含「一機一手 (工具機標配手臂)」、「取放專機」、「Robot Cell 與單元中控軟體」在內的五大彈性自動化方案，全面拓展應用場景。

在核心產品上，新代展示了「AI 賦能智慧控制器」的多項突破，包含利用 AI 技術進行引數最佳化、高精度運動控制，以及建置在控制器內的刀具磨耗與斷刀自動偵測。

此外，新代更推出「一屏雙控」技術，用單一控制器算力同時滿足 CNC 高速高精運動與機械手臂控制。在整廠管理層面，則結合物聯網 (IoT) 傳感器與雲端 MES 系統，提供機內 / 機外量測、刀具自動補償等智慧化方案。

根據新代科技內部調查，目前其控制器的終端應用結構中，以汽車製造及零組件占比最高，接近 30%，涵蓋新能源車副車架、電池殼體與懸吊臂加工。

通用機械、通用零件與模具切割合計占比約 25%；3C 產品 (手機中框、筆電殼體等) 占比約 15%；其餘領域包括五金、新能源風電、水暖等個位數占比。