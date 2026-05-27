鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過37.08億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格75,753.78美元，24小時漲跌幅-1.21%；以太幣(ETH)現報價格2,080.72美元，24小時漲跌幅-0.70%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達37.08億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達13.32億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.89億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：REQ(REQ)24小時跌幅28.7%；Osmosis(OSMO)24小時跌幅22.8%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。
近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅31.6%；TLM(TLM)近一週漲幅19.9%；系統幣(SYS)近一週漲幅18.8%。
近一週跌幅：NEAR(NEAR)近一週跌幅61.7%；Phala.Network(PHA)近一週跌幅46.3%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅33.3%。
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