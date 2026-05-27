鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過37.08億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-05-27 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：REQ(REQ)24小時跌幅28.7%；Osmosis(OSMO)24小時跌幅22.8%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。

‌



近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅31.6%；TLM(TLM)近一週漲幅19.9%；系統幣(SYS)近一週漲幅18.8%。