鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過20.15億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-05-26 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：Worldcoin(WLD)24小時跌幅21.7%；Phala.Network(PHA)24小時跌幅18.9%；IO.NET(IO)24小時跌幅18%。

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近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅39.5%；系統幣(SYS)近一週漲幅29.4%；車厘子(CHZ)近一週漲幅22.5%。