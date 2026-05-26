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鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過20.15億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格76,680.65美元，24小時漲跌幅-1.01%；以太幣(ETH)現報價格2,095.31美元，24小時漲跌幅-1.12%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達20.15億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達7億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.32億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：Worldcoin(WLD)24小時跌幅21.7%；Phala.Network(PHA)24小時跌幅18.9%；IO.NET(IO)24小時跌幅18%。


近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅39.5%；系統幣(SYS)近一週漲幅29.4%；車厘子(CHZ)近一週漲幅22.5%。

近一週跌幅：NEAR(NEAR)近一週跌幅71.9%；Bonfida(FIDA)近一週跌幅59.3%；Phala.Network(PHA)近一週跌幅48.9%。

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