鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格76,802.77美元，24小時漲跌幅-0.79%；以太幣(ETH)現報價格2,094.99美元，24小時漲跌幅-0.63%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達16.55億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達6.11億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.71億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。
24小時跌幅：Phala.Network(PHA)24小時跌幅27.3%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Saga(SAGA)24小時跌幅12.5%。
近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅39.5%；系統幣(SYS)近一週漲幅29.4%；車厘子(CHZ)近一週漲幅22.5%。
近一週跌幅：NEAR(NEAR)近一週跌幅71.9%；Bonfida(FIDA)近一週跌幅59.3%；Phala.Network(PHA)近一週跌幅48.9%。
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