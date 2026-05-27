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鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過35.93億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格75,811.94美元，24小時漲跌幅-1.22%；以太幣(ETH)現報價格2,074.37美元，24小時漲跌幅-0.93%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達35.93億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達13.06億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.69億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DEGO(DEGO)24小時漲幅50.9%。

24小時跌幅：REQ(REQ)24小時跌幅35.7%；Osmosis(OSMO)24小時跌幅29.4%；IO.NET(IO)24小時跌幅16.5%。


近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅31.6%；TLM(TLM)近一週漲幅19.9%；系統幣(SYS)近一週漲幅18.8%。

近一週跌幅：NEAR(NEAR)近一週跌幅61.7%；Phala.Network(PHA)近一週跌幅46.3%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅33.3%。

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