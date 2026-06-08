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營收速報 - 聯強(2347)5月營收678.19億元年增率高達129.27％

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聯強(2347-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣678.19億元，年增率129.27%，月增率18.28%。

今年1-5月累計營收為2,513.24億元，累計年增率65.06%。

最新價為85.3元，近5日股價上漲2.79%，相關電子通路上漲0.36%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+286 張
  • 外資買賣超：-36468 張
  • 投信買賣超：+35485 張
  • 自營商買賣超：+1269 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 678.19億 129% 18%
26/4 573.36億 83% 2%
26/3 560.59億 64% 89%
26/2 297.17億 6% -27%
26/1 406.98億 39% -13%
25/12 470.26億 14% 14%

聯強(2347-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件,資訊產品及通訊產品代理銷售。個人電腦,電腦週邊設備及通訊產品維修,技術服務。3C distributor and service provider。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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