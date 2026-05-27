CCL廠聯茂加速布局高階AI電子基礎材料並完成Low CTE產品

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-27 11:34

CCL 廠聯茂 (6213-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長陳進財在會中指出，生成式 AI 應用持續深化、雲端運算與資料中心擴建加速，以及與新能源相關產業需求穩定成長，帶動高階電子材料與高頻高速 PCB 之市場需求提升，推升聯茂公司受惠於 AI 伺服器及車用電子材料出貨成長。

聯茂董事長陳進財。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，聯茂在產品組合優化與高附加價值產品比重提高，2025 年營收及營業毛利均有雙位數成長，同時持續強化成本控管與營運效率，帶動營業淨利再度提升，整體獲利表現優於前一年。今年也提升對高算力、高速傳輸產品提供解決方案。

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CCL 廠聯茂 2025 年全年營收 330.98 億元，爲年度新高，年增 12.66%，毛利率 14.46%，年增 1.9 個百分點，稅後純益爲 15.1 億元，年增 83.7%，每股純益爲 4.16 元。

聯茂在 2025 年第四季起啟動的漲價措施逐步發揮效益，帶動營收與獲利結構改善。同時聯茂也在積極投資並擴充在泰國生產線的規模，2026 年第一季營收 91.43 億元改寫單季新高，

展望未來，聯茂指出，公司持續緊扣生成式 AI 爆發式成長與全球淨零碳排趨勢，以「創新」與「永續」為研發核心，領先布局高階 AI 電子基礎材料。針對 AI 伺服器算力翻倍、800G/1.6T 高速交換器、及 PCIe Gen6/Gen7 超高速傳輸需求，提供極致低損耗與信號完整性 (Signal Integrity) 解決方案。

面對大算力架構下多層板 (High Layer Count) 之加工挑戰，聯茂也成功開發多款低介電、低膨脹係數 (Low CTE) 材料，有效解決高溫焊接下的尺寸穩定性及翹曲問題，確保高密度佈線的傳輸可靠度。同時，透過與全球頂尖客戶緊密協作，提前布局邊緣運算、6G 通訊、智慧車載及低軌衛星和機器人應用。