台彩史上「最大」遺憾！新竹6.77億獎金今到期無人領 全捐給「它」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-12 20:52

台灣彩券史上最令人遺憾的一筆中獎紀錄誕生 。台灣彩券公司今（12）日表示，今年 2 月 12 日在新竹市東區「金元寶彩券行」開出的威力彩頭獎，稅前獎金高達 6.77 億元，截至今日下午五點整，中獎人仍未現身兌領 。這筆巨額獎金已確定逾期，將全數歸入公益盈餘，用於各項社會福利支出，這也刷新了公益彩券史上最高額獎金逾期未領的紀錄 。

史上最大遺憾！新竹6.77億獎金今日到期無人領 全捐給「它」。（圖：shutterstock）

刷新史上紀錄 6.77 億全數歸入公益盈餘

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台灣彩券公司指出，在此之前，公益彩券史上最高額的逾期未兌領紀錄出現在民國 97 年，當時為威力彩頭獎 2.5 億元 。此次在新竹市開出的 6.77 億元頭獎，金額大幅超越既有紀錄 。根據統計，這筆高達 677,870,347 元的獎金已正式告吹，確定無法由中獎人領回 。

這筆被形容為「史上最大遺憾」的獎金，依規定將全數歸入公益彩券盈餘 。台灣彩券公司強調，這些款項將專款專用於各項社會福利支出，雖然中獎人錯失了改變人生的機會，但這筆資金最終將惠及社會弱勢族群 。

威力彩連 20 摃 周四頭獎上看 4.8 億

就在史上最高額逾期獎金結案之際，最新一期的威力彩頭獎也傳出連 20 摃的好消息 。台灣彩券公司預估，本周四（14 日）晚間開獎的威力彩，頭獎獎金有望衝高至 4.8 億元 。