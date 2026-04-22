鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-22 13:16

台灣彩券公司發出緊急協尋令！今年 2 月 12 日開出的威力彩 13.5 億元高額頭獎，分別由新竹與新北板橋的兩位得主均分，每人可得 6.77 億元，然而兩名幸運兒迄今尚未出面領獎 。目前距離 5 月 12 日的領獎期限僅剩最後 20 天，若屆時得主仍未完成兌領，獎金將全數歸入公益彩券盈餘，且將刷新史上逾期未領獎金的最高單筆紀錄 。

這兩張改變人生的彩券，投注細節大公開。根據系統紀錄，新竹市東區「金元寶彩券行」與新北市板橋區「福泰彩券行」開出的頭獎彩券，均為電腦選號投注 100 元 。新竹的中獎彩券購於 2 月 11 日，板橋的中獎券則是在 2 月 12 日開獎當天購買，投注時間皆落在農曆年前後 。該期中獎號碼第一區為 06、10、22、25、32、35，第二區為 03，台彩呼籲曾在這兩天造訪上述店家的民眾，務必找出夾縫中的彩券進行核對 。

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除了這兩注高達 6.77 億元的驚人頭獎外，今年台彩累計開出的億元頭獎中，還有另外 4 筆同樣尚未現身 。分別為 3 月 2 日新竹湖口開出的威力彩 2 億元、3 月 10 日苗栗竹南開出的大樂透 1 億元、3 月 17 日桃園區開出的大樂透 1 億元，以及最新一筆 4 月 21 日於新北中和開出的大樂透 2.2 億元 。目前共有 6 位「億萬富翁」正與時間賽跑，台彩建議民眾應養成隨手對獎的習慣，避免與財神爺擦身而過 。