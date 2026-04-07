鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-08 03:25

金管會公布截至 2026 年 2 月底止電子支付帳戶最新統計，總使用者人數衝上 3947 萬人，月增約 78 萬人；2 月代理收付實質交易款項金額 234.2 億元，續創歷史新高，不受 2 月天數少影響，月增約 4 億元，主要因 LINE Pay(7722-TW)子公司 LINE Pay Money 去 (2025) 年 12 月初正式上線，短短 3 個月，不僅用戶數激增，代收付金額更以 66 億元奪下第一，成功超車街口電支與全支付。

國內目前共有 10 家專營電子支付機構及 20 家兼營電子支付機構 (含銀行及中華郵政)。根據統計，2 月代收付金額 234.2 億元，月增約 4 億元；當月收受儲值款項金額 288.3 億元，月減約 2.4 億元；支付款項餘額 193.3 億元，月增約 20.5 億元。

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LINE Pay Money 於去年 12 月 3 日正式啟用電支服務，今年 2 月新增用戶數 51.7 萬，短短 3 個月，總使用人數已達 350.3 萬，登上市場第五。若以代收付金額來看，2 月底衝上 66.62 億元、月增 18.42 億元，躍居市場第一。銀行局副局長王允中指出，LINE Pay Money 持續辦理消費回饋活動，帶動註冊人數與支付金額快速成長。

觀察整體電支市場使用人數，截至 2 月底，街口支付以 720 萬穩居第一，一卡通則以 719.6 萬緊追在後，全支付 709.6 萬人居第三，第四名為悠遊付 406.2 萬，連加電支 350.3 萬第五。值得注意的是，兼營電支的玉山銀行以 339.2 萬戶居第六，月增 4 萬人，成長力道不容小覷。

進一步觀察各家電支機構 2 月代收付狀況，除了開張初期的連加電支大躍進外，由於 2 月天數較少，各家交易金額普遍呈現下滑，包括全支付單月代收付 51.04 億元、街口電支 45.34 億元、玉山銀 21.38 億元，均月減上億元，分列第二至四名，不過，一卡通與愛金卡均呈月增逾 1 億元。