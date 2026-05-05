鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-05 20:49

奧丁丁集團 (OWLS-US) 今 (5) 日正式推出 OwlPay Agent Wallet，一款專為 AI 代理人打造的自託管數位錢包。在用戶授權下，AI 可代為發送、接收與管理穩定幣。只需告訴 AI 代理人「幫我付這個月的訂閱費」或「幫我轉 100 USDC 給日本的朋友」等指令，AI 便能在授權範圍內，自動以穩定幣完成付款或跨境轉帳，可望搶進麥肯錫預估至 2030 年可達 3 至 5 兆美元的全球 AI 代理商務市場，填補傳統支付系統無法支援自主 AI 運作的缺口。

總部位於台灣的區塊鏈科技領航者 OBOOK Holdings Inc. 旗下品牌奧丁丁集團，今於台北正式發布這款產品。OwlPay Agent Wallet 採用自託管架構，確保用戶全權掌控私鑰與資金安全，憑證資料皆儲存於用戶的本地裝置，並支援以太坊生態系、Stellar 及 Solana 等主流區塊鏈。這套設計讓 AI 代理人能在用戶授權下，直接代表用戶執行金流操作，不再受限於傳統銀行的框架。

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在合規性方面，奧丁丁展現強大實力，該錢包建構於奧丁丁深耕多年的全球支付基礎之上，包含已取得美國 40 州的資金傳輸執照，並未來將可透過 Visa Direct 整合。這讓符合資格的美國簽帳金融卡持卡人，能直接進行穩定幣的出入金操作。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，讓 AI 具備在合規框架下執行交易的能力，是確保 AI 代理人準備好處理真實金流的關鍵，而這正是奧丁丁花費多年打造合規基礎的目的。