鉅亨網記者張韶雯 台北
奧丁丁集團 (OWLS-US) 今 (5) 日正式推出 OwlPay Agent Wallet，一款專為 AI 代理人打造的自託管數位錢包。在用戶授權下，AI 可代為發送、接收與管理穩定幣。只需告訴 AI 代理人「幫我付這個月的訂閱費」或「幫我轉 100 USDC 給日本的朋友」等指令，AI 便能在授權範圍內，自動以穩定幣完成付款或跨境轉帳，可望搶進麥肯錫預估至 2030 年可達 3 至 5 兆美元的全球 AI 代理商務市場，填補傳統支付系統無法支援自主 AI 運作的缺口。
總部位於台灣的區塊鏈科技領航者 OBOOK Holdings Inc. 旗下品牌奧丁丁集團，今於台北正式發布這款產品。OwlPay Agent Wallet 採用自託管架構，確保用戶全權掌控私鑰與資金安全，憑證資料皆儲存於用戶的本地裝置，並支援以太坊生態系、Stellar 及 Solana 等主流區塊鏈。這套設計讓 AI 代理人能在用戶授權下，直接代表用戶執行金流操作，不再受限於傳統銀行的框架。
在合規性方面，奧丁丁展現強大實力，該錢包建構於奧丁丁深耕多年的全球支付基礎之上，包含已取得美國 40 州的資金傳輸執照，並未來將可透過 Visa Direct 整合。這讓符合資格的美國簽帳金融卡持卡人，能直接進行穩定幣的出入金操作。
奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，讓 AI 具備在合規框架下執行交易的能力，是確保 AI 代理人準備好處理真實金流的關鍵，而這正是奧丁丁花費多年打造合規基礎的目的。
針對使用便利性，OwlPay Agent Wallet 的安裝流程極為直覺，用戶只需將指定連結貼入主流 AI 助理的對話框，AI 即會自動讀取內建的 Agent Skill 技能檔並完成設定，全程無需任何技術操作。隨著此錢包問世，奧丁丁已完備 AI 代理經濟的三大基礎建設，包含商家端的穩定幣結帳、消費者端的 Visa Direct 整合，以及 AI 代理人端的專用錢包。未來奧丁丁將持續強化功能，包含法幣通道、跨鏈橋及擴大支援更多區塊鏈，引領商業運作的數位轉型。