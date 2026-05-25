鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-25 14:49

財政部國有財產署積極配合中央政府推動長期照顧服務政策，辦理 115 年度第 3 批指定產業（長期照顧服務）招標設定地上權，於今 (25) 日正式公告 4 宗精華區國有土地標的，分布於新北市、桃園市、台南市及嘉義市 ，合計總面積約 8,465.58 平方公尺（約 0.85 公頃） ，皆屬於住宅區，全部鄰近大型醫院 ，周邊區域設施豐富且生活機能成熟，地上權存續期間均為 70 年 ，自即日起公告 3 個月，至 115 年 8 月 24 日 17 時截止收件 。

銀髮經濟夯！國產署釋北桃嘉南4宗精華地上權 指定長照活化國有地。（圖: shutterstock）

在本次推出的 4 宗標的中，有 2 宗為首次列標的新面孔 。其中，桃園市龍潭區三坑段土地面積約 2,694.61 平方公尺 ，地形方整且位置優越，距離國軍桃園總醫院約 13 至 15 分鐘車程 ，並鄰近國道 3 號龍潭交流道 ；台南市永康區永興段等土地面積約 1,780.47 平方公尺 ，擁有雙面臨路的良好條件，距離高雄榮總台南分院僅約 700 公尺 ，並緊鄰國道 1 號大灣交流道，交通相當便利 。

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另外 2 宗則為再次列標的精選土地 ，包括新北市林口區麗林段土地，面積約 1,908.50 平方公尺 ，三面臨路，距離林口長庚醫院約 4 公里 ；以及嘉義市車店段土地，面積約 2,082 平方公尺 ，面臨 8 公尺寬的蘭州五街，距離台中榮總嘉義分院僅有 600 公尺 ，機能相當良好 。

國產署強調，為減輕有意投入長照產業發行人的負擔，本次指定產業公開招標設定地上權的招標權利金底價及年息率底價，均較一般地上權招標案更為優惠 。4 宗土地的權利金底價合計為新台幣 2 億 2,232 萬 7,037 元 ，地租年息率底價定為 3％ ，其中隨著申報地價調整的年息率底價僅為 1％ 。

本次招標的評選作業將分為兩階段進行 。第一階段為資格審查，投標人資格廣泛開放公司法人、財團法人及社團法人等 ，只要團隊中具有可經營長照機構資格的法人即可參與 ；第二階段則針對企劃書進行綜合評選，評選項目涵蓋投標人的專業能力、相關經營經驗、長照機構規劃構想、財務計畫，並會將權利金及地租年息率納入評分考量 。