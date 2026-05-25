鉅亨網記者魏志豪 新竹 2026-05-25 14:14

環球晶 (6488-TW) 今 (25) 日召開股東會，董事長徐秀蘭會後受訪表示，2026 年與 2025 年最大的不同，在於需求不再只有 AI 與先進製程強勁，非 AI、傳統應用也開始陸續恢復，整體市況相較去年「冰火兩重天」已明顯好轉，12 吋維持滿載，小尺寸產能也逐步拉升。

美國方面，徐秀蘭表示，環球晶在美國共有三座廠，兩座位於德州謝爾曼，一座位於密蘇里州，其中，德州新廠已陸續驗證通過，也取得數個一線客戶訂單，正在量產爬坡階段，12 吋 SOI 晶圓更是送樣等待清單最長的產品，但也強調美國成本高昂，光美國電費就比當初設廠時的預計高出 2 成，因此也積極與客戶討論長約價格 (ASP)。

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徐秀蘭指出，2025 年很明顯看到先進製程、AI 相關需求強勁，但其他應用需求偏弱，客戶因能見度不高，即使庫存已相對健康，仍不太願意拉高庫存。不過，從今年第一季開始，陸續看到許多客戶對能見度與信心提高，稼動率也越來越高，開始願意下稍微長一點的訂單，不再只看短單。

她表示，除了 AI 需求仍強，非 AI 的傳統應用因已停滯一整年，目前需求也逐步恢復，包括車用、工業用、能源相關、電網等需求都陸續上來。

就產能狀況來看，徐秀蘭指出，目前 12 吋產能全滿，美國廠還來不及接棒，亞洲也已沒有空間可以接棒；小尺寸雖然不像 12 吋那麼強，但稼動率也頗高，包括馬來西亞、日本、昆山與台灣廠目前小尺寸產能也都全滿。她強調，今年已不再是去年冰火兩重天的狀況，而是相對全面好轉。

不過，徐秀蘭也坦言，小尺寸目前雖然稼動率已滿，但 ASP 仍不容易上來。過去經驗通常是產能先滿，再來才反映價格。她指出，去年因需求較弱，不敢跟客戶提漲價，今年因需求較滿，加上能源、油價、電費、勞工成本與通膨等成本上升，環球晶已積極與客戶溝通價格。

徐秀蘭表示，目前公司是全面性與客戶溝通價格，但不同規格、不同客戶、不同交易條件，調整幅度都不一樣。她指出，上半年多數價格已在去年第四季談完，因此目前希望下半年能看到一點改善。她強調，目前營收改善較明確，業外若沒有特殊因素也可望改善，但製造成本、折舊攤提與電費都在上升，若 ASP 未能合理反映成本，獲利仍會承受壓力。

美國佈局方面，徐秀蘭表示，雖然美國新廠自動化程度比亞洲廠高很多，但仍非無人工廠，需要工程師處理生產問題。由於客戶需求強勁，在美國廠尚未完全準備前，部分訂單只能先放到亞洲，但亞洲產能也已滿載，因此美國廠產能必須盡快趕上。

至於密蘇里州廠，徐秀蘭表示，該廠主要生產 SOI，目前需求非常強，尤其許多 SOI 應用於矽光子，是目前環球晶等待送樣清單最長的廠，正全力趕送樣與產能提升，尤其 SOI 售價比一般矽晶圓高很多，製程也非常困難、時間也長，因此產能爬升的速度較慢。

談到美國廠未來擴張計畫，徐秀蘭說，德州旗艦廠若六期全部蓋滿，單一德州廠的 12 吋產能將比目前非美國廠的 12 吋總產能還大，約可增加現有非美國產能的 130% 至 140%。不過是否持續擴建，取決於三項條件，包括客戶是否希望環球晶擴產、美國政治環境是否持續支持當地供應鏈，以及已建好的第一期是否能賺錢。

她強調，若第一期不能賺錢，就很難說服公司繼續擴未來幾期。由於美國成本較高，關鍵在於客戶是否願意支援美國在地供應的價值，讓 ASP 能反映較高成本。她表示，目前電費、折舊攤提等壓力仍高，美國電費實際較原先預估高約 20%，因此公司仍持續與客戶溝通。