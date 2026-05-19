鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-19 17:00

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (19) 日公告 4 月自結損益，單月歸屬母公司業主淨利達 42.31 億元，每股盈餘達 8.85 元，不僅就去年同期轉盈，也賺贏第一季；環球晶 4 月本業營運穩定，獲利較高主要受惠持有的 Siltronic AG 股票價格上漲，認列其評價利益，帶動獲利較去年同期大幅成長。

環球晶指出，4 月受惠持有之 Siltronic AG 股票價格上升，認列其評價利益，該等評價利益屬未實現之金融資產公允價值變動影響，在未實際處分 Siltronic AG 股票前，將隨該股票價格波動而有所變動，請投資人審慎評估相關風險。

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Siltronic AG 近期股價表現強勢，從 3 月底 52.2 歐元一路扶搖直上，直至 4 月底達 79.7 歐元，4 月期間股價大漲 52.68%，並在 5 月初達最高峰 99.5 歐元，近期隨著市場修正走跌，截至今日止為 87.4 歐元。