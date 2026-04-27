鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-27 11:04

華通 (2313-TW) 在 2025 年營收及獲利都創歷史次高，每股純益達 5.51 元，其中來自低軌衛星 (LEO) 板的營收逾 151 億元，創新高，年增 15.27%，占去年營收的 20%。同時。華通低軌衛星板預估今年營收將再以逾 30% 的幅度大幅成長，向上挑戰 200 億元大關，今 (27) 日股價跌深反彈逾 8.6%，最高 233 元。

華通在去年營收 759.96 億元。其中，在第四季的 LEO 板貨金額也較第三季上揚，推升單季 LEO 板營收達 36 億元，全年 LEO 板營收逾 151 億元，創新高，占去年營收比重衝上 20% 的大關。

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同時，華通隨著客戶在低軌衛星發射數量的大幅成長，在接單結構上也有明顯改變，預計 LEO 板接單及出貨比重 ，將由目前的天上衛星板占 25% 的比重進一步提升提升 33%，等於是由 1 比 3 提升到 1 比 2，對華通的出貨毛利率的增進更有明顯的挹注及鞏固的效果。