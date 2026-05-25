引爆網購物流割喉戰 i郵箱祭38元破盤價 電商蝦皮賣家樂歪

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-25 12:22

中華郵政祭出史詩級超低破盤價，從 5 月 22 日到 12 月 31 日期間，推出 i 郵箱「箱到箱」寄件只要 38 元驚喜優惠，這對全台網購電商或賣家而言，無疑是降低物流營運成本的終極利器，由於此舉明顯搶食超商及蝦皮「店到店」服務，預期將引爆一波全台自助寄件熱潮。

電商賣家福音！i郵箱「箱到箱」破盤價38元 劍指全台「店到店」服務。（圖：中華郵政）

中華郵政表示，凡透過 EZPost 郵寄便預填資料，將收件人地址選擇 i 郵箱，或於各 i 郵箱寄件時選擇「現場箱到箱」，由收件人至指定 i 郵箱取件，即可享 38 元寄件優惠，本服務僅適用於國內一般包裹。

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中華郵政近年來積極推動郵政數位轉型，透過推廣 EZPost 郵寄便會員寄件服務，整合國內與國際寄件功能，讓電商賣家能透過網頁預先輸入收寄件資料，大幅縮減在現場揮汗書寫的時間，讓交寄效率顯著提升，打造出更為流暢的便捷數位寄件體驗。

為了全面鼓勵大眾體驗智慧自助寄件的高效與便利，中華郵政這次特別針對國內一般包裹祭出超值回饋。網購賣家只需在活動期間之內，透過網路預填好所有的包裹資料，並將收件人的地址選擇為指定的 i 郵箱，或者直接前往全台各地的 i 郵箱進行現場操作時，選擇現場箱到箱功能，由收件人自行到指定的 i 郵箱取件，就可以直接享受每件運費只要 38 元的破盤優惠價。

這項智慧物流服務之所以深受電商網購族群喜愛，關鍵在於 i 郵箱具備 24 小時全年無休的強大自助寄取件特性，完全契合現代人深夜寄件或隨時取件的生活型態。

目前全台各座 i 郵箱都設有專屬的 3 加 3 郵遞區號，民眾與賣家能自由將鄰近或常用的 i 郵箱，設定為住家與公司之外的第二個收件地址，徹底解決平日白天無人在家、錯過郵差投遞包裹的痛點。