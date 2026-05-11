鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-11 11:37

中華郵政公司位於桃園市龜山區的「郵政物流園區（A7）」北台灣郵件作業中心，於 115 年 5 月 4 日正式全面啟用。由於此次搬遷涉及新場域、新設備及新作業流程同步上線，啟用初期因人員與系統尚處於磨合階段，導致部分包裹與掛號郵件的處理、封發時效較往常延長。對此，中華郵政表示經積極調整，郵件處理作業預計自本週起逐步回復正常。

郵件延誤警報解除！王國材：A7園區全面優化 北台灣郵務中心本周步上正軌。（圖:中華郵政提供）

為了深入了解現場運作並提振士氣，董事長王國材於 5 月 10 日晚間，在總經理江瑞堂及郵務處處長柯清長的陪同下，親自前往 A7 物流園區慰勉一線同仁。在聽取作業中心主任田裕竭的簡報後，他特別強調，第一線同仁在變革期間非常辛苦，他叮囑相關單位主管必須密切注意同仁的身心狀態，並給予適當的關懷與支持。

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王國材指出，新啟用的自動化設備確實需要時間進行精準磨合，他非常感謝這段時間總公司各級主管與 A7 全體同仁的全力投入。同時，他也感性提及，許多各局同仁自發性前往園區幫忙，大家共體時艱的精神是維持郵務服務品質的關鍵。