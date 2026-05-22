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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)EPS預估上修至0.7元，預估目標價為12.96元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.68元上修至0.7元，其中最高估值0.75元，最低估值0.62元，預估目標價為12.96元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.75(0.7)1.031.141.08
最低值0.62(0.62)0.730.771.08
平均值0.69(0.68)0.840.981.08
中位數0.7(0.68)0.830.981.08

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值17.39億23.19億28.44億25.08億
最低值16.78億18.08億20.03億25.08億
平均值17.17億19.47億22.67億25.08億
中位數17.24億19.37億22.47億25.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.960.060.300.410.59
營業收入7.22億10.00億11.91億15.62億17.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSYMM

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