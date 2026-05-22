鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)EPS預估上修至0.7元，預估目標價為12.96元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.68元上修至0.7元，其中最高估值0.75元，最低估值0.62元，預估目標價為12.96元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.75(0.7)
|1.03
|1.14
|1.08
|最低值
|0.62(0.62)
|0.73
|0.77
|1.08
|平均值
|0.69(0.68)
|0.84
|0.98
|1.08
|中位數
|0.7(0.68)
|0.83
|0.98
|1.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|17.39億
|23.19億
|28.44億
|25.08億
|最低值
|16.78億
|18.08億
|20.03億
|25.08億
|平均值
|17.17億
|19.47億
|22.67億
|25.08億
|中位數
|17.24億
|19.37億
|22.47億
|25.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.96
|0.06
|0.30
|0.41
|0.59
|營業收入
|7.22億
|10.00億
|11.91億
|15.62億
|17.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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