鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics IncSMMT-US的目標價調降至31元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)提出目標價估值：中位數由32元下修至31元，調降幅度3.13%。其中最高估值45元，最低估值7.7元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Summit Therapeutics Inc評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀2位。
Summit Therapeutics Inc今(22日)收盤價為17.47元。近5日股價下跌3.13%，標普指數下跌0.74%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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