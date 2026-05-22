鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品(DECK-US)EPS預估上修至7.45元，預估目標價為125.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對德克斯戶外用品(DECK-US)做出2027年EPS預估：中位數由7.31元上修至7.45元，其中最高估值7.99元，最低估值7.3元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.99(7.99)
|9.35
|10.95
|最低值
|7.3(6.79)
|7.9
|8.4
|平均值
|7.48(7.35)
|8.31
|9.33
|中位數
|7.45(7.31)
|8.29
|9.08
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|59.51億
|64.75億
|70.67億
|最低值
|57.61億
|61.10億
|64.18億
|平均值
|58.77億
|62.94億
|67.04億
|中位數
|58.95億
|63.16億
|66.37億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|2.71
|3.23
|4.86
|6.33
|7.02
|營業收入
|31.46億
|36.29億
|42.92億
|49.88億
|54.72億
詳細資訊請看美股內頁：
德克斯戶外用品(DECK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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