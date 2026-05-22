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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品(DECK-US)EPS預估上修至7.45元，預估目標價為125.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對德克斯戶外用品(DECK-US)做出2027年EPS預估：中位數由7.31元上修至7.45元，其中最高估值7.99元，最低估值7.3元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值7.99(7.99)9.3510.95
最低值7.3(6.79)7.98.4
平均值7.48(7.35)8.319.33
中位數7.45(7.31)8.299.08

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值59.51億64.75億70.67億
最低值57.61億61.10億64.18億
平均值58.77億62.94億67.04億
中位數58.95億63.16億66.37億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS2.713.234.866.337.02
營業收入31.46億36.29億42.92億49.88億54.72億

詳細資訊請看美股內頁：
德克斯戶外用品(DECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDECK

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