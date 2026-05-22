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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Workday公司(WDAY-US)EPS預估上修至10.66元，預估目標價為177.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共40位分析師，對Workday公司(WDAY-US)做出2027年EPS預估：中位數由10.5元上修至10.66元，其中最高估值11.46元，最低估值9.38元，預估目標價為177.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值11.46(11.24)14.0217.3321.19
最低值9.38(9.38)11.1711.9212.84
平均值10.66(10.49)12.5414.4116.49
中位數10.66(10.5)12.5714.0715.43

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值108.28億123.07億139.70億152.06億
最低值106.35億115.55億124.43億142.06億
平均值106.67億118.47億131.28億146.97億
中位數106.55億118.49億131.10億146.78億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.12-1.445.281.952.59
營業收入51.48億61.98億71.97億84.16億95.34億

詳細資訊請看美股內頁：
Workday公司(WDAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWDAY

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