鉅亨速報 - Factset 最新調查：Workday公司(WDAY-US)EPS預估上修至10.66元，預估目標價為177.50元
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根據FactSet最新調查，共40位分析師，對Workday公司(WDAY-US)做出2027年EPS預估：中位數由10.5元上修至10.66元，其中最高估值11.46元，最低估值9.38元，預估目標價為177.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|11.46(11.24)
|14.02
|17.33
|21.19
|最低值
|9.38(9.38)
|11.17
|11.92
|12.84
|平均值
|10.66(10.49)
|12.54
|14.41
|16.49
|中位數
|10.66(10.5)
|12.57
|14.07
|15.43
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|108.28億
|123.07億
|139.70億
|152.06億
|最低值
|106.35億
|115.55億
|124.43億
|142.06億
|平均值
|106.67億
|118.47億
|131.28億
|146.97億
|中位數
|106.55億
|118.49億
|131.10億
|146.78億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.12
|-1.44
|5.28
|1.95
|2.59
|營業收入
|51.48億
|61.98億
|71.97億
|84.16億
|95.34億
詳細資訊請看美股內頁：
Workday公司(WDAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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