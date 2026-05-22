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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景碩(3189-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.99元上修至9.15元，其中最高估值13.6元，最低估值7.71元，預估目標價為588元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|13.6(13.6)
|33.58
|49.15
|最低值
|7.71(7.71)
|13.39
|18.87
|平均值
|9.44(9.35)
|19.49
|32.47
|中位數
|9.15(8.99)
|17.61
|30.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|56,055,000
|87,848,800
|114,961,690
|最低值
|48,237,000
|61,862,000
|79,292,370
|平均值
|51,871,320
|69,959,870
|93,548,530
|中位數
|51,317,930
|68,175,920
|88,609,780
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,595,936
|48,889
|47,516
|6,976,792
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,351,096
|30,534,979
|26,832,187
|41,626,486
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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