鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至8.69元，預估目標價為389.5元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對上銀(2049-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.77元下修至8.69元，其中最高估值10.41元，最低估值5.46元，預估目標價為389.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|10.41(10.41)
|14.56
|14.62
|最低值
|5.46(5.46)
|6.42
|7.74
|平均值
|8.49(8.49)
|10.44
|11.77
|中位數
|8.69(8.77)
|10.77
|12.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30,515,000
|36,610,000
|40,454,000
|最低值
|26,491,000
|28,601,000
|32,851,000
|平均值
|28,920,130
|32,678,830
|36,414,930
|中位數
|29,113,500
|31,954,390
|34,885,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,525,866
|1,971,948
|2,034,748
|4,479,381
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,262,638
|24,391,684
|24,632,772
|29,314,648
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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