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鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至8.69元，預估目標價為389.5元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對上銀(2049-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.77元下修至8.69元，其中最高估值10.41元，最低估值5.46元，預估目標價為389.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值10.41(10.41)14.5614.62
最低值5.46(5.46)6.427.74
平均值8.49(8.49)10.4411.77
中位數8.69(8.77)10.7712.77

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值30,515,00036,610,00040,454,000
最低值26,491,00028,601,00032,851,000
平均值28,920,13032,678,83036,414,930
中位數29,113,50031,954,39034,885,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,525,8661,971,9482,034,7484,479,381
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,262,63824,391,68424,632,77229,314,648

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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