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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對欣興(3037-TW)做出2026年EPS預估：中位數由14.08元上修至14.21元，其中最高估值17.71元，最低估值8.65元，預估目標價為995元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|17.71(17.71)
|41.37
|60.83
|最低值
|8.65(8.65)
|18.72
|36.6
|平均值
|14.1(13.94)
|28.98
|47.22
|中位數
|14.21(14.08)
|28.04
|45.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|208,885,640
|320,188,230
|402,457,850
|最低值
|156,644,000
|193,513,000
|285,284,000
|平均值
|179,168,240
|250,627,830
|333,711,640
|中位數
|179,107,000
|246,767,000
|312,819,330
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,673,144
|5,082,063
|11,980,052
|29,618,505
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|131,240,882
|115,373,282
|104,036,151
|140,489,172
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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