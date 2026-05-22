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鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)目標價調升至290元，幅度約4.69%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對力成(6239-TW)提出目標價估值：中位數由277元上修至290元，調升幅度4.69%。其中最高估值355元，最低估值240元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予力成(6239-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀0位。

力成(6239-TW)今(22日)收盤價為283元。近5日股價上漲14.11%，相關半導體業近5日上漲1.55%，集中市場加權指數上漲2.66%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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