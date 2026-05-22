TPASS 2.0常客優惠回饋金 5/25起可靠卡領取、近53.3萬人符合資格領取

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-22 22:01

受政府總預算案審議進度影響，交通部推出的 TPASS 2.0 大眾運輸常客優惠回饋金及年滿 70 歲長者自願繳回駕照的乘車回饋金，已延遲發放長達 3 個月。交通部公路局今 (22) 日表示，因立法院已同意動支 TPASS 計畫預算，今 (2026) 年 1-4 月份回饋金，將於下周一 (25 日) 起一併開放領取，共近 53.3 萬人符合領取資格。

TPASS 2.0常客優惠回饋金，5/25可靠卡領取、近53.3萬人符合資格領取。(圖:公路局提供)

公路局表示，民眾可至四大超商櫃台由店員協助、台北捷運各站的悠遊卡售卡加值機或票證公司 APP，僅需靠卡領取回饋金；以電子支付帳戶達成回饋條件使用者，將由票證公司直接匯入至該帳戶。

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經公路局統計，TPASS 公共運輸常客優惠回饋自去 (2025) 年 2 月推出，目前 (截至今年 4 月底止) 已有 52.6 萬人記名登錄，1-4 月份累計 35.5 萬張電子票證 (含電子支付帳戶) 達成回饋條件，回饋金額共約 3,857.4 萬元。

另為配合高齡換照措施，今年起針對年滿 70 歲自願繳回駕照之高齡者，亦採事後回饋方式，提供 50% 之 TPASS 乘車回饋，截至今年 4 月，已有約 6,900 人繳回駕照符合回饋資格，累計回饋金額 94.9 萬元，請符合資格的民眾及年長者踴躍領取。