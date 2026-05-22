〈嘉泥股東會〉旅宿事業持續正向 今年本業可望轉盈擺脫連5年虧損

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-22 17:25

嘉泥 (1103-TW) 今 (22) 日召開股東會，公司表示，今年主要動能還是來自旅宿事業，沖繩自有飯店品牌 Hotel Collective 住房率維持約 9 成高檔，房價也較去年同期成長約 1 成，加上折舊高峰已過，今年本業可望轉盈、擺脫連 5 年虧損。

嘉泥董事長張剛綸。(圖：嘉泥提供)

嘉泥董事長張剛綸表示，雖然目前國際油價上漲，但觀察沖繩旅遊市況並未降溫，且 Hotel Collective 目前是沖繩國際通一帶最具規模的飯店，因此相對也較有訂價權，而除了住房率維持高檔外，Hotel Collective 一樓出租率也達 50%。

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另一方面，Hotel Collective 折舊攤提高峰已過，公司說明，今年折舊金額估較去年減少 1 億元，第一季毛利率 21.15%，年增 5.1 個百分點、營業利益 1579 萬元也較去年同期虧轉盈，全年本業也可望轉正。

其餘事業來看，張剛綸表示，資產管理事業維持穩健，嘉新大樓維持 99.76% 的高出租率、裝卸倉儲事業受惠於台北港進口砂石及爐渣裝卸量增加，預計也維持不錯的表現。

不過，水泥事業面臨國內房市交易偏弱、土方之亂，以及低價進口水泥競爭影響，張剛綸坦言，後續市況及需求還要再觀察，但目前公司擁有基隆港與台中港特許儲運優勢，完整覆蓋台灣西部主要經濟帶，營運體質強健。