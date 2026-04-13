鉅亨網記者劉玟妤 台北
受惠日本彩片拉貨動能強勁，帶旺隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW)、視陽 (6782-TW) 及望隼 (4771-TW)3 月營收表現。法人指出，在矽水膠產能提升、矽水膠彩片新品、散光片及老花片等產品開始銷售下，看好第二季隱形產業營收呈現年增。
晶碩 3 月營收 6.69 億元，月增 20.16%，年增 18.19%；累計今年第一季營收 18.86 億元，季減 2.33%，年增 18.33%。
法人預估，在歐洲與日本矽水膠新品，加上日本水膠彩片動能延續，第二季營收季對季、年對年都將成長。另外，晶碩大溪廠 2026 年矽水膠月產能至年底前將提升至 2000 萬片，中國南通廠月產能也將增加 300 萬片，目標今年將矽水膠產品營收比重提升至 15%。
視陽 3 月營收 4.74 億元，月增 25.14%，年增 32.36%；累計今年第一季營收 12.29 億元，季增 15.07%，年增 29.57%。
法人指出，視陽目前整體稼動率達 95% 以上，彩片稼動率滿載，預計第三季月產能將提升至 5500 萬片，2027 年第一季將再開出 800 萬片，屆時月產能將達 6300 萬片。另外，日本矽水膠散光片滲透率持續提高，中國客戶對今年矽水膠彩片新品規劃態度正面，台灣市場則已開始銷售散光片及老花片，預計第二季營收季對季、年對年也都將成長。
望隼 3 月營收 3.48 億元，月增 10.61%，年增 18.16%；累計今年第一季營收 10.31 億元，季增 8.41%，年增 27.17%。望隼已於 2 月取得日本矽水膠證照，預計本季開始量產出貨，除日本市場展望正向，矽水膠產品也陸續在中國、台灣及美國等市場出貨，預期今年營收可望跳躍式成長。
下一篇