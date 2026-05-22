鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-22 16:34

製鎖大廠台灣福興 (9924-TW) 今 (22) 日召開股東常會並完成董事全面改選，在隨後召開的新一屆董事會並推選由林瑞章續任董事長，而對於通過去年股息 2.5 元，台灣福興並公布在 6 月 9 日除息交易，股息預計在 7 月 3 日發放。

以台灣 福興今天收盤價 41.9 元計算，配息 2.5 元的現金殖利率爲 5.96%。

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台灣福興產品 90% 以上外銷，尤以美國市場為主。2025 年受到美國高利率環境持續影響，終端消費動能趨緩；而川普政府調升對各國關稅，推升進口商品價格，更進一步抑制消費意願，導致市場庫存去化速度放緩，客戶下單態度亦轉趨保守。

台灣福興 2025 年全年營收 73.84 億元，毛利率 21.98%，年減 1.78 個百分點，全年稅後純益 5.33 億元，年減 41.34%，每股純益 3.08 元。

關於台灣福興泰國新廠，公司發言人李國偉指出，目前工廠已取得營運許可並通過客戶稽核，即將加入集團生產行列，成為繼台灣與中國大陸之後的第三座生產基地，進一步提升全球供應鏈的彈性與競爭力。

李國偉表示，2026 年展望上 ，目前全球經濟環境及終端消費市場仍充滿不確定性，美國高利率、通膨壓力、匯率及關稅政策變化等因素，仍持續影響消費動能與客戶拉貨意願。公司將持續審慎因應市場變化，積極推動新產品開發、優化產品組合，並透過泰國新廠加入營運，提升供應鏈彈性與生產效率。若整體市場需求與客戶庫存狀況逐步改善，預期全年營運可望維持穩定表現。